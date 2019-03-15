0-10 .. ريال مدريد يتفوق على برشلونة برقم سلبي

عاد الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة دفة ريال مدريد الإسباني من جديد في ولاية ثانية مع الملكي، ليصبح ثالث مدرب يتولى قيادة الفريق هذا الموسم فقط بعد إقالة الثنائي جولين لوبتيجي بداية الموسم وسانتياجو سولاري بعد الخروج الأوروبي.

سولاري أصبح هو المدرب العاشر الذي تتم إقالته من تدريب ريال مدريد منذ عام 2003، رقم سلبي للغاية حين يتم النظر للغريم التقليدي برشلونة الذي كانت حصيلة إقالات مدربيه في الفترة ذاتها صفر، لم يقم الفريق الكتالوني أبدا بإقالة أي مدرب منذ 16 عاما.

ريال مدريد تناوب على تدريبه في تلك الفترة 15 مدربا: كارلوس كيروش، ماريانو جارسيا ريمون، فانديرلي لوكسمبرجو، فابيو كابيللو، بيرند شوستر، مانويل بيلليجريني، كارلو أنشيلوتي، رافا بينيتيز، جولين لوبتيجي، وسانتياجو سولاري. جميعهم لم يكملوا عقودهم التي وقعوها مع الملكي في فترتي الرئيسين فلورنتينو بيريز ورامون كالديرون.

فقط فيسينتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو أكملا عقديهما حتى النهاية، وزين الدين زيدان قرر ترك الفريق بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا للمررة الثالثة تواليا قبل عودته مؤخرا.

بينما الثنائي لوبيز كارو وخواندي راموس لم يوقعا عقودا دائما مع ريال مدريد وجاءا كمدربين "طوارئ" حتى نهاية الموسم فقط.

أكثر من استمر من المقالين كان كارلو أنشيلوتي الذي أنهى سنتين من عقده مع الفريق الأبيض.

بينما في الفترة ذاتها برشلونة أشرف على تدريب برشلونة 6 مدربين: فرانك ريكارد، بيب جوارديولا، تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي، وإرنستو فالفيردي.

6 مدربين فقط جميعهم رحلوا بانتهاء عقودهم التي وقعوها في حقبة 3 رؤساء: خوان لابورتا، ساندرو روسيل، وجوسيب بارتوميو، أو بسبب المرض في حالة فيلانوفا.

آخر مدرب تمت إقالته من برشلونة كان الهولندي لويس فان جال في يناير 2003 في حقبة الرئيس خوان جاسبارت.