يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال VS رين (0/3)

نهاية المباراة

ق. 72 جوووووووول ثاااالث لأرسنال عن طريق أوباميانج. عرضية من كولاسينياك، يتابعها أوباميانج في المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 14 جووووووووووووووول ثاااااني.. العودة تكتمل بهدف ثان من ميتلاند نيلز برأسية بعد عرضية من أوباميانج.

ق. 3 جوووووول أوووول لأرسنال. عرضية من رامسي يقابلها أوباميانج بلمسة في المرمى.

بداية المباراة

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فياريال VS زينيت (1/2)

نهاية المباراة

ق. 91 هدف أول لزينت عن طريق إيفانوفيتش.

ق. 47 جووووول ثاااني لفياريال عن طريق كارلوس باكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 جووووووول أول لفياريال عن طريق جيرارد مورينو.

بداية المباراة

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سلافيا براج VS إشبيلية (3/4)

نهاية المباراة بتأهل تاريخي لسلافيا براج.

ق. 117 جووووووول قااااتل لسلافيا براج عن طريق إبراهيم تراوري,

ق. 102 التعااادل لسلافيا براج عن طريق مايك فان بورين.

ق. 97 جووووول ثالث لإشبيلية عن طريق فرانكو فازكيز.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي

ق. 54 جوووووول التعااادل لإشبيلية عن طريق منير حدادي

ق. 47 جووووول ثاني لسلافيا براج عن طريق توماس شوشيك من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووووول التعادل لإشبيلية عن طريق وسام بن يدر من ركلة جزاء.

ق. 14 جوووووول أول لسلافيا براج عن طريق ميتشيل نجادوي.

بداية المباراة

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إنتر ميلان VS إينتراخت فرانكفورت (1/0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 3 جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق لوكا يوفيتش.

Luka Jovic is insane Love to see him in the Prem next year pic.twitter.com/ciz8Lgm1MF — Belgique (@EdenAzar_10) March 14, 2019

بداية المباراة

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بنفيكا VS دينامو زغرب (0/3)

نهاية المباراة بتأهل بنفيكا لربع النهائي.

ق. 105 جوووووووول ثالث رااااائع لبنفيكا عن طريق أليكس جريمايدو من تصويبة راااائعة.

ق. 103 طرد كيفيك كاثرين مدافع دينامو زغرب لحصوله على الإنذار الثاني.

ق. 93 جوووووووول ثاااني لبنفيكا من تصويبة صاروخية عن طريق فرانشيسكو فيريرا.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي.

ق. 69 جووووووول أوووول لبنفيكا. تمريرة من جواو فيليكس إلى جوناس الذي يسدد على الطائر في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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