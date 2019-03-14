اسكواش - تأهل رنيم الوليلي ونور الشربيني لنهائي بطولة بلاك بول

تأهل الثنائي رنيم الوليلي ونور الشربيني المصنفتين الأولى والثانية عالميا إلى نهائي بطولة بلاك بول للسيدات في نسختها الأولى.

وتقام بطولة بلاك بول على ملاعب النادي بالتجمع الخامس في القاهرة، وتعتبر أحد البطولات الكبرى ذات الفئة الثانية في موسم السيدات.

وتغلبت رنيم الوليلي على زميلتها نوران جوهر بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة.

وكانت نوران قد تقدمت في النتيجة بشوط أول 11-9، قبل أن تتقدم رنيم بشوطين متتاليين 11-7، 11-5، ونجحت نوران في العودة بالشوط الرابع 4-11 لتلجأ المباراة لشوط فاصل.

وفي الشوط الفاصل وصلت الإثارة إلى ذروتها إذ سارت المباراة نقطة بنقطة حتى تعادلت اللاعبتين 10-10 وأنقذت رنيم ثلاث فرص لنوران للفوز بالمباراة وحسمت التأهل بالفوز 15-13 بعد مرور 66 دقيقة.

أما المباراة الثانية فحسمتها نور الشربيني بسهولة بثلاثة أشواط نظيفة أمام النيوزلاندية جويل كينج (11-7، 11-4، 12-10) في 34 دقيقة.

وتقام المباراة النهائية غدا الجمعة في تمام السابعة مساء بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا ونور الشربيني بطلة العالم في نسختها الأخيرة.