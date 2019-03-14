تأثير سباعية مانشستر سيتي .. شالكه يقيل مدربه تيديسكو

أعلن فريق شالكه الألماني إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو من تدريب الفريق وذلك عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي بسبعة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 في دوري ابطال أوروبا.

وسيتولي بوب ستيفينز ومايك بوشكنس مسؤولية تدريب الفريق في مباراته القادمة أمام ريد بول لايبزيج.

تيديسكو صاحب الـ33 عاما تولى تدريب شالكه عام 2017 وقاد الفريق في 75 مباراة في مختلف البطولات فاز في 33 وتعادل في 17 وخسر في 25.

المدرب الألماني صاحب الأصول الإيطالية يملك رقما تاريخيا في الدوري الألماني إذ أنه المدرب الوحيد الذي حصل على جائزة رجل المباراة وذلك بعدما قاد شالكه لتعادل 4-4 أمام بروسيا دورتموند في الدربي بعد التأخر بنتيجة 4-0 في الشوط الأول.

ويحتل شالكه المركز الـ14 في ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط عن شتوتجارت الذي يحتل أول مراكز الهبوط، كما يواجه فيردر بريمن في ربع نهائي كأس ألمانيا في أمله الأخير في بطولة لإنقاذ موسمه.