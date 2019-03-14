كالياري وفيورنتينا يخلدان ذكرى ديفيد أستوري في فلسطين

أعلن فريقا فيورنتينا وكالياري عن نيتهما لإنشاء ملعب كرة قدم خماسية للأطفال في مدينة بيت لحم الفلسطينية يحمل اسم المدافع الإيطالي الراحل ديفيد أستوري.

وفي تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا ذكر أن ملعب ديفيد أستوري سيكون بجوار حديقة الصداقة والسلام، والهدف من إنشاؤه في فلسطين بالتحديد هو لدفع الأطفال من كل عرق ولون ودين للتواصل سويا وممارسة كرة القدم دون تمييز.

ديفيد أستوري فارق الحياة العام الماضي عن عمر يناهز 31 عاما إثر أزمة قلبية داهمته في فندق كان ينزل به فريق فيورنتينا استعدادا لمباراة في الدوري الإيطالي.

أستوري بدأ مسيرته مع ناشئي ميلان لكنه بزغ في كالياري الذي مثله في 179 مباراة في الدوري الإيطالي قبل الانتقال لفيورنتينا الذي مثله في 109 مباراة.