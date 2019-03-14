بارتوميو: ميسي الأفضل في التاريخ .. وبدأنا التحضير لحقبة ما بعد رحيله

أغدق خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بالمديح على نجمه ليونيل ميسي ووصفه بأنه الأفضل في التاريخ لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق بدأ التحضير لما بعد رحيل اللاعب الأرجنتيني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وفي حديث لإذاعة BBC البريطانية تحدث بارتوميو عن مستقبل برشلونة وتأثير المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ بارتوميو حديثه قائلا: "نقول في برشلونة أننا أكثر من مجرد نادٍ، هذا ليس شعارا فقط بل حقيقة، نملك 145 ألف عضوا هم الملاك الحقيقيون للفريق وهذ ما يميزنا عن الآخرين"

وتابع "مهمتنا ليست فقط تمثيل برشلونة أينما ذهبنا، نود مساعدة المهتمين بكرة القدم عبر منظمتنا وأعضائنا كذلك".

وأكمل "لدينا 335 مليون متابع عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، نحترمهم جميعهم ونود أن نقلص المسافات بيننا ولهذا نقوم بجولاتنا الصيفية في كل مكان في العالم".

وواصل "رونالدينيو جلب الابتسامة والسعادة للفريق وكان البداية لعصر المدرب بيب جوارديولا وليونيل ميسي الذي أراه أفضل لاعب في التاريخ".

وأتم "نأمل أن يستمر ميسي معنا لسنوات كثيرة لكننا نتأهب لرحيله في أي وقت، لهذا نتعاقد مع مواهب شابة مثل كوتينيو وديمبلي ودي يونج".

ليونيل ميسي وصل لعامه الـ31 ورغم تسيده لكل أرقام برشلونة على صعيد التهديف أو صناعة الأهداف أو البطولات إلا أن رحيله سيحدث عاجلا أو آجلا وإدارة برشلونة تعد العدة لحقبة ما بعد ميسي.