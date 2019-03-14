اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المنتخب ضد نيجيريا "بعيدا عن لقاء هولندا الأولمبي"

أعلن اتحاد الكرة المصري موعد مباراة منتخب مصر الودية ضد نيجيريا الشهر الجاري.

نيجيريا تستقبل سيشل يوم 22 مارس في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الوقت الذي تلعب فيه مصر ضد النيجر في اليوم التالي، على أن تستقبل النسور مصر يوم 26 مارس في مباراة ودية.

يلعب الفريقان ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا بمصر 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأوضح الاتحاد المصري عبر الحساب الرسمي على تويتر أنه بالاتفاق مع الاتحاد النيجيري ستنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة

وأفاد اتحاد الكرة أن اختيار هذا الموعد جاء حتى لا يتعارض مع مباراة المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الهولندي التي ستلعب في الرابعة عصرا.