برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة مدة غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب بعدما أصيب من جديد في مباراة ليون يوم الأربعاء.

شارك ديمبيلي كبديل في الدقيقة 70 من مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 5-1 وتأهل لربع النهائي.

وأفاد برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عقب اللقاء أن ديمبيلي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأوضح أن مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع

❗ديمبيلي مصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر. مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع pic.twitter.com/aFotFL9Uwa — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 14, 2019

وسجل جناح بروسيا دورتموند السابق هدف البلوجرانا الخامس في المباراة بصناعة زميله ليونيل ميسي.