برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي ومدة غيابه

الخميس، 14 مارس 2019 - 12:44

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة مدة غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب بعدما أصيب من جديد في مباراة ليون يوم الأربعاء.

شارك ديمبيلي كبديل في الدقيقة 70 من مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 5-1 وتأهل لربع النهائي.

وأفاد برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عقب اللقاء أن ديمبيلي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

أخبار متعلقة

مدير بايرن: لم ننجح في أي شيء أمام ليفربول  كلوب يتغزل في فان دايك: يمكنني تأليف كتاب عنه كلوب: فخور بما قدمناه أمام بايرن في الشوط الثاني وليس بسبب الهدفين مدرب بايرن: قدمنا كل شيء أمام ليفربول ونستحق الخسارة

وأوضح أن مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع

وسجل جناح بروسيا دورتموند السابق هدف البلوجرانا الخامس في المباراة بصناعة زميله ليونيل ميسي.

عثمان ديمبيلي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أمريكا 2020 26 دقيقة | أمريكا
كشاف النجوم - مراهق من أصول مصرية يتألق في فرنسا 37 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – برنامج خاص لـ كهربا في الزمالك تمهيدا للبدء به ضد حسين داي 54 دقيقة | إفريقيا
توخيل يرد على الخليفي: أود البقاء مع باريس سان جيرمان 56 دقيقة | أوروبا
مارادونا: رونالدو حيوان ساعة | أوروبا
نوير: ليفربول استحق الفوز.. وهدف فان دايك قتل اللقاء ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك