برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي ومدة غيابه
الخميس، 14 مارس 2019 - 12:44
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة مدة غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب بعدما أصيب من جديد في مباراة ليون يوم الأربعاء.
شارك ديمبيلي كبديل في الدقيقة 70 من مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي انتصر فيها برشلونة بنتيجة 5-1 وتأهل لربع النهائي.
وأفاد برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عقب اللقاء أن ديمبيلي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.
وأوضح أن مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع
❗ديمبيلي مصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر. مدة غيابه قد تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع pic.twitter.com/aFotFL9Uwa— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 14, 2019
وسجل جناح بروسيا دورتموند السابق هدف البلوجرانا الخامس في المباراة بصناعة زميله ليونيل ميسي.
نرشح لكم
أخر الأخبار
مارادونا: رونالدو حيوان ساعة | أوروبا