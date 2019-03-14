بالفيديو - صناعة هدف في ملخص لمسات صلاح أمام بايرن

الخميس، 14 مارس 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد بايرن ميونيخ

محترفنا المصري محمد صلاح شارك في انتصار ليفربول على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الريدز تأهلوا إلى ربع النهائي بعد الفوز على الفريق البافاري في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وصلاح صنع الهدف الثالث للحمر إذ سجله ساديو ماني.

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صلاح انطلق من الجبهة اليمنى وتوغل قبل أن يرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي على رأس ماني الذي لم يتوان عن التسجيل في كرة أخرى شاهدها نوير وهي تسكن مرماه في الدقيقة 84.

ماني تقدم أولا لليفربول قبل أن يتعادل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، ثم نجح فيرجيل فان دايك في إعادة التقدم الأحمر برأسية من ركلة ركنية، وساديو سجل الثالث.

محمد صلاح ليفربول

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