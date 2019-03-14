سواريز: لتفوز بدوري الأبطال تحتاج للحذر.. الأمور تتوقف علينا

يرى لويس سواريز مهاجم برشلونة إلى حاجة فريقه إلى الحذر في قادم الأدوار من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

بارسا ضرب ليون بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من المسابقة ليتأهل إلى ربع النهائي.

وقال سواريز عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس: "سعداء بالتأهل رغم صعوبة المباراة، كنا نعلم أننا سنمر بفترات صعبة خلال اللقاء".

وأضاف "حتى تفوز بدوري الأبطال عليك أن تكون حذرا في كل الدقائق حتى لا ترتكب أخطاء. تحفز الخصم وحاول الهجوم ولكن أظهرنا لعبنا".

وواصل حديثه "نحن نستفيد من خبراتنا ولا نحتاج لرؤية ما يحدث هذا الموسم. نعرف أننا بحاجة للتركيز في المسابقة، وكنا نعلم أن الأمر يتوقف علينا وما نقدمه على الميدان للتأهل".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها في هدف فريقه الأول "حاولت أن أدخل ولكن المدافع أفقدني توازني رغم أنني دهست على قدمه".

وأعرب عن سعادته "سعداء ونسعد دائما عندما نسجل الأهداف ونتقدم لربع النهائي".

وعن الفريق المفضل لمواجهته في ربع النهائي "علينا أن نفوز على كل الخصوم، ويجب أن نأخذ حذرنا لأن هذه الفرق تود تجنبنا أيضا".