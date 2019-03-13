يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق. 86 جوووووووول خاااامس عن طريق عثمان ديمبيلي.

ق. 80 جيرارد بيكيه ينهي اللقاء بهدف رابع.

ق. 77 جوووووول ثااااالث.. ميسي يقتل اللقاء بهدف ثالث.

ق. 58 جوووووول أول لليون. لوكاس توزار يسجل الأول.

ق. 57 عرضية شاردة كادت تغالط تير شتيجن الذي حولها إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تبديل اضطراري أول لليون بخروج أنتوني لوبيز الحارس المصاب، ودخول ماثيو جورجلين

ق. 30 جووووووول ثاااااني.. بينية رائعة من أرتور إلى سواريز الذي مرر الكرة إلى كوتينيو ليودعها المرمى الخالي.

ق. 21 إصابة أنتوني لوبيز حارس ليون ويتلقى العلاج.

ق. 18 تهديد أول من ليون.. تصويبة من موسى ديمبيلي تصطدم بديمبيلي وتمر بجانب القائم بقليل.

ق. 17 جووووول أوووول لبرشلونة. ميسي يسجل ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا".

ق. 15 ركلة جزاااء لبرشلونة.. سواريز يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من جايسون ديناييه.

ق. 4 تهديد أول لبرشلونة. تصويبة من ميسي يتصدى لها أنتوني لوبيز ببراعة.

بداية المباراة