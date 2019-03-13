انتتهت #ليلة_الأبطال - بايرن (1)-(3) ليفربول.. الريدز يتأهل
الأربعاء، 13 مارس 2019 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتعادل ليفربول في الذهاب على ملعبه مع بايرن سلبيا.
ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام بايرن في المباراة التي تقام بملعب أليانز أرينا.
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نهاية المباراة
ق 84: جووووووووول ماني يسجل الثالث بعد عرضية رائعة من محمد صلاح
ق 73: انطلاقة من صلاح ومراوغة لدفاع بايرن ولكنه يتعثر قبل أن يسدد
التغيير الثاني لبايرن بنزول ليون جرويتسكا بدلا من خابي مارتينيز
ق 69: جووووووووووووووول فان دايك يضيف الثاني
ق 61: التغيير الأول لبايرن بنزول كينجيسلي كومان بدلا من ريبيري
ق 60: انطلاقة من الناحية اليمنى من جانبري الذي أرسل عرضية أرضية خطيرة لم تجد من يتابعها من مهاجمي بايرن
ق 49: صلاح ينطلق بسرعة ويسدد بقوة ولكن نوير يتصدى للكرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 44: هجمة خطيرة لبايرن وانفراد من ليفاندوفسكي الذي لعب الكرة من فوق أليسون ولكنها مرت بجوار المرمى وسط مراقبة من أليكس أرنولد
ق 38 :جووووووووول التعادل لبايرن عن طريق جويل ماتيب مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه
ق 30: اختراق من روبرتسون وتسديدة قوية يبعدها نوير إلى ركنية
ق 29: ماني يواصل التألق ويراوغ دفاع بايرن ويرسل عرضية رائعة يمسكها نوير قبل أن تصل إلى صلاح
ق 27: جووووووول ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول بعد مراوغة رائعة لمانويل نوير
ق 25: محمد صلاح يمرر إلى فيرمينو الذي سدد بقوة لكن الكرة تمر بجوار مرمى نوير
ق 20: اللعب ينحصر في وسط الملعب بين الفريقين
ق 12: التغيير الأول لليفربول بخروج هيندرسون ونزول فابينو بسبب الإصابة
ق 10: ليفاندوفسكي يسقط بعد التحام مع فان دايك ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 8: تسديدة قوية من تياجو ألكانتارا تمر أعلى مرمى ليفربول
ق 6: هيندرسون يسقط على الأرض مصابا
انطلاق المباراة