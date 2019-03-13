تشكيل #ليلة_الأبطال - ميسي يقود برشلونة أمام ليون.. وديمبيلي على الدكة

يقود النجم ليونيل ميسي تشكيل فريقه برشلونة أمام ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد ليون الفرنسي في ملعب كامب نو ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهى لقاء الذهاب في فرنسا بالتعادل السلبي.

ويجلس الفرنسي عثمان ديمبيلي على مقاعد بدلاء برشلونة، كذلك مواطنه المدافع صامويل أومتيتي.

بينما يلعب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو أساسيا.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمينت لينجليت – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – آرثر.

الهجوم: ميسي – سواريز – كوتينيو.