خاص كرة طائرة – مدرب سيدات الأهلي لـ في الجول: إفريقيا ليست سهلة.. والبطولة العربية زادت من دوافعنا

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 20:24

كتب : حسام نور الدين

سيدات الأهلي للكرة الطائرة

يرى حمدي الصافي مدرب فريق السيدات للكرة الطائرة في النادي الأهلي، بأن بطولة إفريقيا لهذا العام لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال حمدي الصافي في تصريحات لـFilGoal.com: "الفريق جاهز ولديه طموحات كبيرة للبطولة من أجل تحقيقها والدفاع عن اللقب".

وأضاف "البطولة ليست سهلة في ظل وجود فرق قوية مثل الثلاثي الكيني السجون والأنابيب والبنك التجاري، بالإضافة لقرطاج التونسي والمجمع البترولي الجزائري".

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وأكمل "لدينا الدافع للفوز، والبطولة العربية زادت من الضغوط والدوافع لدينا رغم الغيابات المتمثلة في دانا شوقي ونور ياسين ورحمة العقربي".

الصافي أتم "هذا الفريق يسيطر على عرش القارة منذ أربع سنوات، حقق فيهم 14 بطولة، لكننا مازلنا نريد الفوز واقتناص ألقاب أخرى".

كرة طائرة سيدات الأهلي

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