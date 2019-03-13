مؤتمر ساوثجيت .. عن ضم ديكلان رايس واستدعاء جوردان بيكفورد

أثنى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا على لاعب الوسط الشاب ديكلان رايس الذي تلقى استدعاؤه الدولي الأول يوم الأربعاء قبل معسكر منتخب إنجلترا لمواجهتي التشيك ومونتنيجرو في تصفيات يورو 2020.

ساوثجيت تحدث أيضا عن مستوى رحيم ستيرلينج المميز مؤخرا، اختيار جوردان بيكفورد رغم هبوط مستواه، وعدم استدعاء جيمس وارد براوز وآرون وان بيساكا.

وإليكم مؤتمر مدرب الأسود الثلاثة بالكامل:

ديكلان رايس

"أداؤه ضمن له مكانا في القائمة، تتبعناه لوقت طويل حتى حان الوقت لضمه".

"حينما تطلب من لاعب ذو جنسيتين أن يختار اللعب لك يجب أن تتأكد أن له مستقبلا معك، ليس هناك ضمانات لكنه يقدم مستوى مميز ويملك شخصية قوية، يمكنه اللعب كمحور ارتكاز أو كمدافع، نتطلع لمقابلته الأسبوع القادم".

"هناك الكثير من اللاعبين في عمر ديكلان رايس يؤدون بشكل مميز في الدوري الإنجليزي، لدينا العديد منهم في قائمتنا، شخصيتك في النهاية هي من تحدد مسيرتك، ما أحبه في من اخترتهم أن الكثير منهم يطمح ليكون ضمن الأفضل في العالم".

جوردان بيكفورد

"بيكفورد تألق كثيرا معنا، كل قائمة المنتخب تؤدي بشكل جيد مع فرقها أغلب الوقت وهناك أوقات يهبط مستواهم قليلا. حينما أنظر لبيكفورد أراه كان ممتازا بقميص المنتخب، يجب علينا مساعدته في كبوته التي نأمل أنها ستنتهي سريعا، فقط عليه أن يتدرب ويظهر جودته".

رحيم ستيرلينج

"ستيرلينج في منتصف موسم رائع على المستوى الفردي، نضج كثيرا وتطور وفاز في كل التحديات التي واجهها هذا العام".

جيمس وارد براوس

"نحب "براوزي"، الفترة الأخيرة هو يقدم أفضل كرة قدم في مسيرته، من أفضل مسددي الركلات الثابتة في العالم، لكنه عاد من إصابته منذ وقت قريب".

آرون وان بيساكا

"بيساكا لاعب رائع لكن قد يحتاجه منتخب إنجلترا تحت 21 عاما أكثر من المنتخب الأول الآن".

ويواجه منتخب إنجلترا منتخب التشيك يوم 22 مارس ثم منتخب مونتينجرو يوم 25 مارس مع بداية التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في المجموعة التي تضم معهم بلغاريا وكوسوفو.