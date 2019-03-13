ماركا: أرسنال يريد مدافع أياكس

يبدو أن فريق أرسنال الإنجليزي قد بدأ التحرك بالفعل نحو صفقات محتملة الصيف القادم وأول الأسماء المطروحة هو نيكولاس تاليافيكو مدافع أياكس أمستردام بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

الظهير الأيسر الأرجنتيني أحد أبرز لاعبي الفريق الهولندي في موسم مميز محليا وأوروبيا يحتل فيه الفريق وصافة ترتيب الدوري ووصل لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد في عقر داره بالفوز 4-1، مباراة لم يسجل فيها تاليافيكو لكنه سجل هدف أياكس في لقاء الذهاب.

صاحب الـ26 عاما القادم من إندبندينتي الأرجنتيني في يناير 2018 شارك مع أياكس في 32 مباراة هذا الموسم سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويسعى أرسنال لدعم جبهته اليسرى التي تضم البوسني سياد كولاسينياك والإسباني ناتشو مونريال، لكن الأخير وبالإضافة لتقدمه في العمر ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقد يواجه أياكس منافسة قوية على الظهير الأرجنتيني من ريال مدريد الساعي لإيجاد بديل طويل الأمد لمارسيلو حسبما ذكرت تقارير إسبانية.