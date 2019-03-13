إيميرسون: لاعبو تشيلسي متخوفون من رحيل هازارد هذا الصيف

أبدى البرازيلي إيميرسون بالميري ظهير تشيلسي الإنجليزي تخوفه من رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عبر الظهير البرازيلي عن إعجابه بزميله البلجيكي أحد صفوة لاعبي الكرة في العالم.

وبدأ إيمرسون حديثه وقال "هازارد يظهر أهميته لنا بشكل يومي".

وتابع "نملك الكثير من اللاعبين الممتازين في فريقنا لكنه في مستوى آخر، هو ضمن الأفضل في العالم".

وأضاف "لا اعتقد أنه سيرحل لكن لا يمكنك الجزم بأي شيء في كرة القدم، نريده أن يبقى لكن مثلنا مثل المشجعين متخوفين من رحيله".

وأتم "نملك 9 مباريات حتى نهاية الموسم نعتبرهم 9 نهائيات، سنعود ضمن الـ4 الكبار ونتأهل لدوري أبطال أوروبا".

هازارد الذي انضم لتشيلسي في صيف 2012 يدخل ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد الصيف القادم مع تبقي موسم واحد على نهاية عقده، وكان النجم البلجيكي صاحب الـ28 عاما قد غازل الفريق الإسباني أكثر من مرة حينما يُسأل عن مستقبله.

وسجل هازارد 16 هدفا وصنع 11 في 38 مباراة شارك فيها مع تشيلسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو هداف الفريق والأكثر صناعة في صفوفه.