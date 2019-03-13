جريزمان: كنا محاصرين أمام يوفنتوس الذي لعب أفضل منا.. واستحقوا التأهل

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 01:17

كتب : FilGoal

جريزمان

أعرب أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد عن أسفه بعد الخسارة أمام يوفنتوس وتوديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وسقط أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن كان الفريق الإسباني متفوقا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "ما حدث اليوم هو أننا لم نكن متواجدين في المباراة منذ البداية".

أخبار متعلقة

رونالدو: من أجل ذلك تعاقدوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم بالفيديو – يوفنتوس يشير لسيميوني بعلامة النصر.. هاتريك رونالدو يقود السيدة العجوز لربع نهائي الأبطال ريمونتادا؟ رونالدو يسجل الثاني ويشعل مواجهة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بالفيديو - تقنية VAR تنقذ أتليتكو مدريد من هدف مبكر أمام يوفنتوس

وأضاف "وقعت سيطرة تامة علينا في الدفاع والهجوم ولم يكن لدينا وجود لفترة طويلة كنا محاصرين".

"يوفنتوس لعب مباراة أفضل واستحق التأهل وكانت ليلة سيئة جدا بالنسبة لنا".

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة السيدة العجوز للتأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي ظهر الجمعة المقبل لتحديد الطريق حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب أتليتكو مدريد.

يوفنتوس أتليتكو مدريد جريزمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الاتحاد الإفريقي يستقر على بديل استاد بورسعيد في أمم إفريقيا 3 ساعة | إفريقيا
جريزمان: كنا محاصرين أمام يوفنتوس الذي لعب أفضل منا.. واستحقوا التأهل 3 ساعة | أوروبا
كرة سلة - عبد الرحمن نادر: قد أظهر لأول مرة مع المنتخب في الصيف.. وبراينت كان مثلي الأعلى 3 ساعة | رياضات أخرى
10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 13-3-2019.. ليفربول ضد بايرن وقمة تونس بتحكيم مصري 3 ساعة | أوروبا
أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو؟ ليس الانتصار الأجمل في مسيرتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك