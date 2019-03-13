جريزمان: كنا محاصرين أمام يوفنتوس الذي لعب أفضل منا.. واستحقوا التأهل

أعرب أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد عن أسفه بعد الخسارة أمام يوفنتوس وتوديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وسقط أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن كان الفريق الإسباني متفوقا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "ما حدث اليوم هو أننا لم نكن متواجدين في المباراة منذ البداية".

وأضاف "وقعت سيطرة تامة علينا في الدفاع والهجوم ولم يكن لدينا وجود لفترة طويلة كنا محاصرين".

"يوفنتوس لعب مباراة أفضل واستحق التأهل وكانت ليلة سيئة جدا بالنسبة لنا".

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة السيدة العجوز للتأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي ظهر الجمعة المقبل لتحديد الطريق حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب أتليتكو مدريد.