كرة سلة - عبد الرحمن نادر: قد أظهر لأول مرة مع المنتخب في الصيف.. وبراينت كان مثلي الأعلى

كشف عبد الرحمن نادر نجم نادي أوكلاهوما سيتي لكرة السلة والمحترف المصري بالدوري الأمريكي NBA عن اقتراب ظهوره الأول مع منتخب مصر.

وقال نادر في حوار لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "كنت قريبا من الانضمام لمنتخب مصر الفترة الماضية بعد استدعائي من المنتخب في التصفيات الأخيرة والمؤهلة لكأس العالم".

وأضاف نادر "لقد تعرضت للكسر في ذراعي وكانت هناك أزمة في المشاركة بعد إجراء عملية جراحية".

وبالكشف عن موعد انضمامه للفريق أوضح "سأراجع جدول الأعمال مع المنتخب المصري، وربما يكون الصيف المقبل موعد ظهوري الأول".

وتابع "أتواصل مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة بصورة مستمرة وعندما طلبوا مني الانضمام لم أرفض، ولكن الأمر تأخر بسبب إصابتي".

"اتواصل مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة دومًا وعندما طلب مني الانضمام لم أرفض، ولكن الأمر تأخر قليلًا بسبب إصابتي".

وبالحديث عن فترة طفولته في مصر قبل الانتقال إلى أمريكا قال عبد الرحمن نادر: "ولدت في الإسكندرية وانتقلت إلى أمريكا وعمري 5 سنوات، لعبت كرة سلة في عمر الـ13 واحترفت بنادي بوسطن سيلتكس".

وتابع عبد الرحمن "لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر ولكنني أكون سعيدا عندما أتحدث باللغة العربية وأنتظر زيارتي القريبة لمصر في الأشهر المقبلة".

وعن مسابقة الدوري المصري قال عبد الرحمن نادر: "بصراحة لست متابع جيد للمسابقة بسبب ارتباطي مع فريقي والتركيز على مستوايّ".

وشدد "منذ كنت صغيرا ومثلي الأعلى هو كوبي براينت، ولكن حاليا لا أحب مقارنة نفسي بأحد، أتنافس مع نفسي وهذا هو الأفضل لتطوير مستواي".

وأتم عبد الرحمن نادر تصريحاته لبرنامج الماتش: "أسعى من خلال مؤسستي دعم كرة السلة في مصر فاللعبة يزداد شعبيتها بمصر وإفريقيا، وأنا قادم في شهر 6 المقبل لعمل معسكر لمساعدة المصريين في تعلم اللعبة وأتمنى رؤية العديد من الشباب".