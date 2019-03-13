بونوتشي: صنعنا التاريخ واستحققنا التأهل.. رونالدو الأفضل في العالم

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:24

كتب : محمد سمير

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

أشاد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بما قدمه هو وزملائه أمام أتليتكو مدريد بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مشددا أن البيانكونيري صنع التاريخ.

وتغلب يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وسجل الأهداف كريستيانو رونالدو، ليعوض البيانكونيري خسارة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال بونوتشي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "هذه المباراة ستدخل التاريخ، ذلك كان هدفنا وصنعنا التاريخ بالتأهل لربع النهائي".

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وتابع "أشكر الجماهير على المؤازرة والمساندة، اتخذنا المباراة خطوة خطوة حتى تأهلنا واستحققنا ذلك".

وأضاف بونوتشي "استعدينا للمباراة بطريقة جيدة ورأيتم ذلك على أرضية الملعب، والإنجازات يصنعها الرجال الأبطال".

وبالحديث عن رونالدو أجاب بونوتشي: "بالتأكيد رونالدو لاعب مهم وهو الأفضل في العالم لذلك تواصل معه رئيس النادي للاستفادة من خبراته في دوري الأبطال".

وينتظر يوفنتوس قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل لتحديد منافسه.

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