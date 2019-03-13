بالفيديو - لا يعرفون الرحمة.. مانشستر سيتي 7-0 شالكه

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:00

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر سيتي

لا يعرفون الرحمة ويضربون بكل قوة.. مانشستر سيتي يعاقب شالكه ويهزمه بسباعية دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكل ثقة.

وفاز مانشستر سيتي على شالكه 7-صفر في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، لتكون نتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الألماني 10-2.

وتعد هذه هي المرة التي يتأهل بها مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تقدم سيتي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها بيرناردو سيلفا وسددها سيرجيو أجويرو بنجاح.

ثم أضاف أجويرو بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تمريرة من رحيم سترلينج. وعاد حكم المباراة لتقنية الـVAR لمعرفة ما إذا كان سترلينج في موقف تسلل أم لا ثم أشار إلى احتساب الهدف.

وجاء الدور على ليروي ساني ليسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 42 لينهي السماوي الشوط الأول متقدما بثلاثية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني ضغط مانشستر سيتي بقوة وسجل ساني هدفا ألغاه الحكم بعد العودة إلى الـVAR بسبب التسلل في الدقيقة 53.

ولكن لا يوجد أزمة في إلغاء هدف لمانشستر سيتي، لأن بعد 4 دقائق فقط نجح رحيم سترلينج في تسجيل الهدف الرابع للسماوي وعاد الحكم أيضا للـVAR لوجود شك في التسلل قبل أن يشير إلى احتساب الهدف.

بعد الهدف الرابع أجرى جوسيب جوارديولا تغييرات بإراحة نجوم فريقه دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو ودفع بكل من فيل فودين وجابريال خيسوس.

وواصل السماوي الضغط دون رحمة وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 71، ثم أضاف الشاب فيل فودين الهدف السادس في الدقيقة 78.

وأخيرا اختتم المهاجم البرازيلي جابريال خيسوس السباعية في الدقيقة 84.

وتقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

مانشستر سيتي شالكه دوري أبطال أوروبا

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