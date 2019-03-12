بالفيديو - الأمور تنتهي مبكرا.. سيتي يضرب شالكه بثلاثية في الشوط الأول

صمد فريق شالكه الألماني لمدة 35 دقيقة فقط أمام مانشستر سيتي، بعد ذلك تلقى 3 أهداف في 10 دقائق ويقترب من توديع دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد شالكه في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب الاتحاد معقل السماوي.

واستطاع الفريق الألماني الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 35 عندما ارتكب المدافع بروما خطأ ضد بيرناردو سليفا ليحصل السماوي على ركلة جزاء.

وتقدم سيرجيو أجويرو ليسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف فريقه الأول.

ثم انطلق رحيم سترلينج من الناحية اليمنى في الدقيقة 38 ومرر إلى أجويرو الذي أضاف الهدف الثاني.

وعاد الحكم للفيديو للتأكد من موقف رحيم سترلينج إذا كان متسللا أم لا قبل أن يشير إلى احتساب الهدف.

وجاء الدور على النجم الألماني ليروي ساني ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42 وقبل نهاية الشوط.

وكان مانشستر سيتي فاز في الذهاب على شالكه بنتيجة 3-2.