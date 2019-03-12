ليلة_الأبطال قائمة برشلونة .. ديمبلي متواجد قبل موقعة ليون

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة أوليمبيك ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة الفريق الإسباني 20 لاعبا دون أي غيابات مؤثرة.

وجائت قائمة الفريق الكتالوني كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – ياسبر سيليسين

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كريستوفر لينجليه – جايسون موريو – خوردي ألبا – سيرخي روبرتو – صامويل أومتيتي

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكتس – أرتور ميلو - أرتورو فيدال – كيفين برنس بواتنج – كالديس ألينيا

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي – عثمان ديمبلي – مالكوم

لقاء الذهاب بين الفريقين في فرنسا انتهى بالتعادل السلبي ويملك برشلونة الأفضلية بإقامة مباراة الإياب في ملعبه كامب نو.