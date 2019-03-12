أومتيتي: ظننت أن مسيرتي قد تنتهي بسبب الإصابة لكن برشلونة يدعمني دائما

تحدث الفرنسي صامويل أومتيتي عن إصابته الأخيرة وغيابه لفترة طويلة عن صفوف برشلونة قبل عودته مؤخرا وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية.

صامويل أومتيتي النادي : برشلونة برشلونة

بطل كأس العالم مع الديوك شارك في مباراتين من آخر 4 لبرشلونة وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخريتين بعد غياب دام لشهرين ونصف تقريبا.

وقال أومتيتي "شعرت بعدم ارتياح في كأس العالم، لكنني ثابرت وتحملت الألم لأكمل البطولة لنهايتها حتى عودتي لبرشلونة حينها قررت أن أبدأ التعافي".

وتابع "أخذ الأمر أطول مما توقعت وهذا ليس سهلا، لم أعرف ما القرار الذي علي اتخاذه لكن الآن أعلم أنني اتخذت القرار صحيح. أسهل قرار كان أن أجري عملية جراحية لكن اتخاذ القرار نفسه لم يكن سهلا أبدا".

وأضاف "رغم أنني أملك القوة الذهنية إلا أنني في مرحلة ما ظننت أن كل شيء انتهى، لكن الأمور تحسنت وتلقيت نصائح مفيدة ممن حولي".

وأتم "لم أواجه أي مشكلة في النادي بسبب قراري، دائما ما استمعوا لي وقاموا بدعمي".

أومتيتي عاد مؤخرا للمشاركة مع برشلونة مع نهاية فبراير لكنه لم يشارك سوى في 10 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم إذ غاب شهر أكتوبر كاملا بسبب إصابة في الركبة قبل أن يُجري عملية جراحية يغيب عن إثرها منذ ديسمبر حتى عودته في فبراير.