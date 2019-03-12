يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد، ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس وتأهله للدور التالي.

ق. 85 جوووووووووووووووووول ثااااالث.. رونالدو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 84 ركلة جزااااء ليوفنتوس. بيرنارديسكي يمر ويدخل منطقة الجزاء، لكنه يتعرض لإعاقة والحكم يحتسب ركلة جزاء.

ق. 81 تمريرة رائعة من كيلليني إلى مويس كين الذي ينفرد تماما، لكنه يسدد بيسراه بجانب القائم.

ق. 79 تغيير ثان ليوفنتوس بدخول مويس كين بدلا من ماندزكيتش.

ق. 76 تبديل ثان من سيميوني بدخول فيتولو بدلا من أرياس.

ق. 73 بطاقة صفراء لخوانفران بعد تدخل قوي على رونالدو.

ق. 70 رونالدو حاول التوغل لكن الدفاع أنقذها من أمامه.

ق. 66 تبديل أول من يوفنتوس بدخول باولو ديبالا بدلا من سبيناتزولا.

ق. 62 تسديدة من جريزمان فوق المرمى.

ق. 56 تبديل أول لأتليتكو مدريد بدخول أنخيل كوريا بدلا من توماس ليمار.

ق. 48 جوووووووووووووول ثاااااني.. عرضية من كانسيلو قابلها رونالدو برأسية أنقذها أوبلاك لكن بعد مرور خط المرمى.

ق. 46 عرضية من رونالدو ينقذها الدفاع قبل رأس ماندزوكيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 رأسبة من موراتا لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 44 ركنية يقابلها كيلليني برأسية يتصدى لها أوبلاك إلى ركنية.

ق. 42 رأسية جديدة من رونالدو بجانب القائم.

ق. 33 خلفية مزدوجة من بيرنارديسكي لكن تمر فوق المرمى.

ق. 31 مخالفة ليوفنتوس نفذها بيرنارديسكي فوق المرمى بقليل.

ق. 27 جووووووول أووول ليوفنتوس.. عرضية من بيرنارديسكي يتابعها رونالدو برأسية رائعة في المرمى.

ق. 23 تصويبة أولى من جريزمان يتصدى لها تشيزني على مرتين.

ق. 3 هدف أول ملغي ليوفنتوس. ركنية تابعها بيانتش برأسية وتصدى لها أوبلاك ليتابعها كيلليني في المرمى. لكن الحكم احتسب مخالفة على رونالدو.

ق. 2 توغل من سبيناتزولا وتمريرة إلى ماتويدي الذي يسدد لكن الدفاع ينقذها من داخل الست ياردات.

بداية المباراة