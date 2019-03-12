محدّث انتهت #ليلة_الأبطال – يوفنتوس (2) أتليتكو مدريد (0) نهاااية المباراة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف رونالدو الثاني في أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد، ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _ _

أخبار متعلقة

تشكيل ليلة الأبطال – ديبالا ودوجلاس كوستا على دكة يوفنتوس.. وموراتا يقود أتليتكو رقمان خارقان لـ أتليتكو مدريد يجعلان "ريمونتادا" يوفنتوس شبه مستحيلة مواعيد مباريات الثلاثاء 3-12-2019 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس ضد أتليتكو واستمرار الدوري #ليلة_الأبطال - مؤتمر كوكي: علينا الحذر من يوفنتوس.. لم نتأهل بعد

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس وتأهله للدور التالي.

ق. 85 جوووووووووووووووووول ثااااالث.. رونالدو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 84 ركلة جزااااء ليوفنتوس. بيرنارديسكي يمر ويدخل منطقة الجزاء، لكنه يتعرض لإعاقة والحكم يحتسب ركلة جزاء.

ق. 81 تمريرة رائعة من كيلليني إلى مويس كين الذي ينفرد تماما، لكنه يسدد بيسراه بجانب القائم.

ق. 79 تغيير ثان ليوفنتوس بدخول مويس كين بدلا من ماندزكيتش.

ق. 76 تبديل ثان من سيميوني بدخول فيتولو بدلا من أرياس.

ق. 73 بطاقة صفراء لخوانفران بعد تدخل قوي على رونالدو.

ق. 70 رونالدو حاول التوغل لكن الدفاع أنقذها من أمامه.

ق. 66 تبديل أول من يوفنتوس بدخول باولو ديبالا بدلا من سبيناتزولا.

ق. 62 تسديدة من جريزمان فوق المرمى.

ق. 56 تبديل أول لأتليتكو مدريد بدخول أنخيل كوريا بدلا من توماس ليمار.

ق. 48 جوووووووووووووول ثاااااني.. عرضية من كانسيلو قابلها رونالدو برأسية أنقذها أوبلاك لكن بعد مرور خط المرمى.

ق. 46 عرضية من رونالدو ينقذها الدفاع قبل رأس ماندزوكيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 رأسبة من موراتا لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 44 ركنية يقابلها كيلليني برأسية يتصدى لها أوبلاك إلى ركنية.

ق. 42 رأسية جديدة من رونالدو بجانب القائم.

ق. 33 خلفية مزدوجة من بيرنارديسكي لكن تمر فوق المرمى.

ق. 31 مخالفة ليوفنتوس نفذها بيرنارديسكي فوق المرمى بقليل.

ق. 27 جووووووول أووول ليوفنتوس.. عرضية من بيرنارديسكي يتابعها رونالدو برأسية رائعة في المرمى.

ق. 23 تصويبة أولى من جريزمان يتصدى لها تشيزني على مرتين.

ق. 3 هدف أول ملغي ليوفنتوس. ركنية تابعها بيانتش برأسية وتصدى لها أوبلاك ليتابعها كيلليني في المرمى. لكن الحكم احتسب مخالفة على رونالدو.

ق. 2 توغل من سبيناتزولا وتمريرة إلى ماتويدي الذي يسدد لكن الدفاع ينقذها من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

ليلة الأبطال يوفنتوس أتليتكو مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 13-3-2019.. ليفربول ضد بايرن وقمة تونس بتحكيم مصري 14 دقيقة | أوروبا
أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو؟ ليس الانتصار الأجمل في مسيرتي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: من أجل ذلك تعاقدوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بونوتشي: صنعنا التاريخ واستحققنا التأهل.. رونالدو الأفضل في العالم 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – يوفنتوس يشير لسيميوني بعلامة النصر.. هاتريك رونالدو يقود السيدة العجوز لربع نهائي الأبطال 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك