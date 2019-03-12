اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول للسيدات.. وخروج مفاجئ لنور الطيب

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 21:45

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي - اسكواش

اختتمت منافسات دور الستة عشر من بطولة بلاك بول للسيدات المقامة على ملاعب النادي في التجمع الخامس بمصر، وأسفرت عن تأهل رباعي مصري.

وشهدت منافسات ثمن النهائي مفاجأة كبرى بخروج نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا أمام زميلتها هانيا الحمامي.

وتعتبر بطولة بلاك بول للسيدات هي النسخة الأولى ولكن رغم ذلك تعتبر من البطولات الكبرى ويبلغ مجموع جوائزها 107 آلاف دولار.

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بينما تأهل الثلاثي رنيم الوليلي ونور الشربيني ونوران جوهر إلى ربع النهائي المقرر إقامته غدا الأربعاء.

وتغلبت رنيم الوليلي على روان العربي بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فازت نور الشربيني على الإنجليزية أليسون واترز بينما فازت نوران جوهر على مواطنتها سلمى هاني.

وكانت هانيا الحمامي قد تغلبت على نور الطيب في مفاجأة كبرى بنتيجة (12- 10، 12-10، 11-4).

وتنطلق مباريات ربع النهائي في الخامسة مساء غد الأربعاء كالآتي:

رنيم الوليلي × الإنجليزية لورا ماسارو

نوران جوهر × هانيا الحمامي

الهندية جوشنا شينابا × النيوزلاندية جويل كينج

نور الشربيني × الفرنسية كاميل سيرم

اسكواش نور الشربيني رنيم الوليلي نور الطيب

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