انتهت #ليلة_الأبطال - سيتي (7)-(0) شالكه
الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 21:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وشالكه في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.
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نهاية المباراة
ق 83: خيسوس يسجل السابع
ق 78: جووووول فودين يسجل السادس
ق 66: جوووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الخامس
ق 65: خروج أجويرو ومشاركة خيسوس
ق 63: خروج دافيد سليفا ومشاركة فيل فودين
ق 57: جووووووووول رحيم سترلينج يسجل الرابع
ق 53: الحكم يلغي هدفا من ساني بداعي التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد
ق 43: جووووووووول مانشستر سيتي يسجل الثالث عن طريق ليروي ساني
ق 38: جوووووووووووووووول سيرجيو أجويرو يضيف الهدف الثاني
ق 34: جوووووووول سيرجيو أجويرو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي من ركلة جزاء
ق 32: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة بيرناردو من قبل المدافع بروما
ق 10: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي وضغط قوي في محاولات احراز الهدف الأول
انطلاق المباراة