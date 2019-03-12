انتهت #ليلة_الأبطال - سيتي (7)-(0) شالكه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وشالكه في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

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نهاية المباراة

ق 83: خيسوس يسجل السابع

ق 78: جووووول فودين يسجل السادس

ق 66: جوووووووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الخامس

ق 65: خروج أجويرو ومشاركة خيسوس

ق 63: خروج دافيد سليفا ومشاركة فيل فودين

ق 57: جووووووووول رحيم سترلينج يسجل الرابع

ق 53: الحكم يلغي هدفا من ساني بداعي التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد

ق 43: جووووووووول مانشستر سيتي يسجل الثالث عن طريق ليروي ساني

ق 38: جوووووووووووووووول سيرجيو أجويرو يضيف الهدف الثاني

ق 34: جوووووووول سيرجيو أجويرو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي من ركلة جزاء

ق 32: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة بيرناردو من قبل المدافع بروما

ق 10: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي وضغط قوي في محاولات احراز الهدف الأول

انطلاق المباراة