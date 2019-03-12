تشكيل #ليلة_الأبطال - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام شالكه
الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 20:56
كتب : FilGoal
اعتمد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تشكيل هجومي قوي لفريقه في مواجهة شالكه الألماني.
ويلعب مانشستر سيتي ضد شالكه في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب الاتحاد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي بالكامل كالآتي:
المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كايل ووكر – دانيلو – إيميريك لابورتي – زينشينكو.
الوسط: إليكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا.
الهجوم: رحيم سترلينج – سيرجيو أجويرو – ليروي ساني.
وحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب خارج ملعبه على شالكه بهدفين لهدف.