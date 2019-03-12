يويفا يقلص عقوبة لاكازيت .. سيكون متاحا لمباراة رين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 20:08

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - مانشستر يونايتد

أصدرت لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي قرارا بتقليص مدة إيقاف مهاجم أرسنال ألكساندر لاكازيت من 3 مباريات لمباراتين مما يجعله متاحا للمشاركة في مباراة العودة أمام ستاد رين الفرنسي بالدوري الأوروبي.

اللاعب الفرنسي كان قد تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في لقاء الذهاب من دور الـ32 من البطولة أمام باتي بوريسوف البيلاروسي بعد ضربة بالمرفق لمدافع الخصم ألكساندر فيليبوفيتش وأصدرت لجنة العقوبات قرارا بإيقافه لـ3 مباريات قبل استئنافه وتخفيض العقوبة.

أرسنال سقط في لقاء الذهاب في فرنسا بنتيجة 3-1 وعودة لاكازيت بالتأكيد ستشكيل دفعة قوية للفريق اللندني الذي يحاول تجاوز دور الـ16 في البطولة الأوروبية.

ويفتقد أرسنال بالفعل لجهود مدافعه سوكراتيس باباستثابولوس الغائب للإيقاف أيضا بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في لقاء الذهاب.

الفريق اللندني سيدخل لقاءه الأوروبي منتشيا بعد الصعود للمركز الرابع محليا إثر فوزه الأخير على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

أرسنال ألكساندر لاكازيت الدوري الأوروبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال مؤتمر فقير: سأحقق حلم طفولتي باللعب في كامب نو .. نود مفاجأة برشلونة 36 ثاتيه | أوروبا
مدرب الإسماعيلي: أمام سموحة تغلبنا على منافس جيد وإصابات لاعبين وملعب سيء 7 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: كنا نحتاج الفوز على سموحة 8 دقيقة | الدوري المصري
يويفا يقلص عقوبة لاكازيت .. سيكون متاحا لمباراة رين 24 دقيقة | أوروبا
#ليلة_الأبطال مؤتمر كوفاتش: كومان وألابا جاهزان .. ولم نتدرب على ركلات الترجيح 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - عقاب جوميز.. الهلال يضرب الدحيل بثلاثية وينفرد بالصدارة 49 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك