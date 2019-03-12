يويفا يقلص عقوبة لاكازيت .. سيكون متاحا لمباراة رين

أصدرت لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي قرارا بتقليص مدة إيقاف مهاجم أرسنال ألكساندر لاكازيت من 3 مباريات لمباراتين مما يجعله متاحا للمشاركة في مباراة العودة أمام ستاد رين الفرنسي بالدوري الأوروبي.

اللاعب الفرنسي كان قد تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في لقاء الذهاب من دور الـ32 من البطولة أمام باتي بوريسوف البيلاروسي بعد ضربة بالمرفق لمدافع الخصم ألكساندر فيليبوفيتش وأصدرت لجنة العقوبات قرارا بإيقافه لـ3 مباريات قبل استئنافه وتخفيض العقوبة.

أرسنال سقط في لقاء الذهاب في فرنسا بنتيجة 3-1 وعودة لاكازيت بالتأكيد ستشكيل دفعة قوية للفريق اللندني الذي يحاول تجاوز دور الـ16 في البطولة الأوروبية.

ويفتقد أرسنال بالفعل لجهود مدافعه سوكراتيس باباستثابولوس الغائب للإيقاف أيضا بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في لقاء الذهاب.

الفريق اللندني سيدخل لقاءه الأوروبي منتشيا بعد الصعود للمركز الرابع محليا إثر فوزه الأخير على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.