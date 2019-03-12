بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي حول أزمة beIN في السعودية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

الهلال - القادسية - الدوري السعودي

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء على ما ذكره الاتحاد السعودي حول تلقي خطاب منه يخطره خلاله بإلغاء احتكار بث البطولات الآسيوية المختلفة في السعودية.

فقد أصدر الاتحاد السعودي بيانا يوم الإثنين أعلن خلاله تلقي خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء احتكار بث البطولات الآسيوية المختلفة في السعودية لشبكة beIN sports القطرية.

وأفاد اتحاد القارة الصفراء في بيانه الثلاثاء: "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بحماية حقوق شركاءه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق".

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وأضاف البيان "من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرق سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على فيسبوك ويوتيوب.

وأتم "سيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا".

كان الاتحاد السعودي قد أوضح خلال بيانه أنه سيتم بث مباريات البطولات الآسيوية المختلفة داخل السعودية بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا الثلاثاء.

ومن المفترض أن تذاع مباراة الهلال والدحيل على قناة السعودية الرياضية ويتولى فهد العتيبي التعليق على المواجهة.

كذلك تذاع جميع مباريات الأندية السعودية على أرضها في بطولات آسيا عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد الآسيوي

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