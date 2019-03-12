إذاعة إسبانية تكشف سبب الخلاف الأساسي بين سولاري وإيسكو

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

529 دقيقة كانت كل ما ناله فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" على أرض الملعب في آخر 4 أشهر ونصف تحت قيادة سانتياجو سولاري، وإذاعة "كادينا سير" الإسبانية تزعم معرفتها بالسبب.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

كادينا سير ذكرت أن المدرب سانتياجو سولاري قرر خضوع كل اللاعبين لقياس الوزن يوم الإثنين من كل أسبوع.

هذه العملية كانت مستحدثة ولم يعتدها اللاعبون سريعا، قبل أن ينصاعوا تدريجيا ويخضعوا لقياس الوزن أسبوعيا، باستثناء إيسكو.

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اللاعب الإسباني تمرّد على مدربه ورفض قياس وزنه حتى نهاية فترة سولاري بإقالته يوم أمس وتعويضه بـ زين الدين زيدان.

الحديث عن وزن إيسكو كان موضوعا ناقشته الصحافة في بدايات الأزمة بين سولاري واللاعب، ليخرج صانع ألعاب منتخب إسبانيا حينها ويرد عبر حسابه على "إنستجرام" بصورة تُظهِر جسده في قوام مناسب.

إيسكو سولاري ريال مدريد

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