أحمد توفيق يحسم صراع الشقيقين.. الاتحاد يهزم الجونة في الوقت القاتل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

الاتحاد - الهلال

خطف الاتحاد السكندري فوز مثير أمام الجونة على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري ليواصل زحفه ويبتعد عن صراع الهبوط.

أحمد توفيق

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وانتهى اللقاء بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أحمد توفيق هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 86.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف وحيد سجله خالد قمر في الدقيقة 35، ومع بداية الشوط الثاني نجح محمد ناجي جدو تسجيل التعادل في الدقيقة 56 .

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وجاء ذلك قبل أن يخطف أحمد توفيق هدف الفوز بصورة رائعة من هجمة مرتدة للاتحاد في الدقيقة 86 ليضع الكرة من أعلى محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 31 نقطة بعد فوزين متتاليين على حساب الإنتاج الحربي والجونة، ليبتعد عن دائرة الهبوط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السابع.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 29 نقطة من 25 مباراة أيضا في المركز التاسع وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل، أما الجونة فلديه مواجهة قوية أمام مصر للمقاصة يوم 31 من الشهر الجاري.

الاتحاد السكندري الجونة الدوري المصري

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