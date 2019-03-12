#ليلة_الأبطال - مؤتمر كوفاتش: هؤلاء جاهزون لمواجهة ليفربول

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ جاهزية بعض لاعبيه لمواجهة ليفربول بعدما حامت الشكوك حول مشاركتهم في المباراة المصيرية بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

كل ما يلي على لسان كوفاتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:-

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"غداً سيشاهد العالم كله هذه المباراة، لذا سيكون يوما هاما ليس لنا كلاعبين ومدربين بل كجمهور وإعلام أيضاً".

"إذا أردنا أن نكمل مسيرتنا في هذه البطولة علينا الفوز غداً. لن يكون هناك تعادل 0-0 في مباراة الغد".

"كينجسلي كومان قام بكل شيء في التدريبات وهذا أمر جيد جداً له".

"هذه هي المباريات التي تجعل فرانك ريبيري يختلف عن الآخرين، مازال يمتلك الكثير ليقدمه في مثل هذه الأوقات".

"أتوقع أن يكون دافيد ألابا جاهزا لمباراة الغد بدنياً وذهنياً. لقد تدرب بالطريقة التي كنا نريدها".

"رافينيا قدم أداء دفاعيا جيدا خلال المباراتين السابقتين، بالإضافة للأداء الهجومي الجيد أيضاً. لذا فإنها ليست مشكلة بالنسبة له أن ينتقل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن".

بايرن ميونيخ ليفربول نيكو كوفاتش

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