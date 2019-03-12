ميدو يدافع عن صلاح: ما قاله ليس عيبا
الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 15:25
كتب : FilGoal
دافع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة عن محمد صلاح نجم ليفربول بعد الهجوم الذي رصد الأخير عقب تصريحاته يوم الإثنين.
صلاح حضر مؤتمرا صحفيا بمدينة ليفربول لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية وأجاب على العديد من الاسئلة أثارت بعض الجدل.
وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وإفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته".
وأضاف "صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا إنه مصري.. حتى وأن أخطأ من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد".
ارجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا ان يرى الرجل نفسه افضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته..صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا انه مصري وحتى وان اخطاء من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لانه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد!!— Mido (@midoahm) March 12, 2019
صلاح سجّل 20 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 8 آخرين.
اومال يا جماعة لو كان ابراهيموفيتش مصري وكل الكلام اللي بيقولوا ده كنا هنعمل ايه؟؟ في بعض الأوقات الصعبة اللاعب الذكي بيستغل الإعلام لزرع الثقه في نفسه مرة أخرى وهذا ليس عيبا..صلاح سيعود بقوة لافضل مستوى له بفضل قوة شخصيته وبفضل دعمكم له..لا تتوقفوا عن دعمه لمجرد كلمة!!— Mido (@midoahm) March 12, 2019