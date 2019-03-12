ميدو يدافع عن صلاح: ما قاله ليس عيبا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

صلاح

دافع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة عن محمد صلاح نجم ليفربول بعد الهجوم الذي رصد الأخير عقب تصريحاته يوم الإثنين.

صلاح حضر مؤتمرا صحفيا بمدينة ليفربول لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية وأجاب على العديد من الاسئلة أثارت بعض الجدل.

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وإفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته".

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وأضاف "صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا إنه مصري.. حتى وأن أخطأ من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد".

صلاح سجّل 20 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 8 آخرين.

ميدو محمد صلاح ليفربول

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