ميدو يدافع عن صلاح: ما قاله ليس عيبا

دافع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة عن محمد صلاح نجم ليفربول بعد الهجوم الذي رصد الأخير عقب تصريحاته يوم الإثنين.

صلاح حضر مؤتمرا صحفيا بمدينة ليفربول لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية وأجاب على العديد من الاسئلة أثارت بعض الجدل.

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وإفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته".

وأضاف "صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا إنه مصري.. حتى وأن أخطأ من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد".

ارجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا ان يرى الرجل نفسه افضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته..صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا انه مصري وحتى وان اخطاء من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لانه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد!! — Mido (@midoahm) March 12, 2019

صلاح سجّل 20 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 8 آخرين.