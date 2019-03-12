ثنائي دفاع ليفربول جاهز لمواجهة بايرن

من المرجح أن يتمكن ديان لوفرين وترينت ألكسندر أرنولد مدافعا ليفربول من المشاركة في مباراة بايرن ميونيخ المصيرية يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وشهد المران الذي يخوضه ليفربول قبل السفر لألمانيا يوم الثلاثاء مشاركة الثنائي بشكل طبيعي بعد المعاناة مع الإصابة.

لوفرين يغيب منذ الإصابة في مباراة وولفرهامبتون يوم 7 يناير الماضي، وعاد للتدريبات الجماعية الأسبوع الماضي، لكن يورجن كلوب لم يشركه أمام بيرنلي.

بينما كانت الشكوك تحوم حول لحاق ترينت بمواجهة بايرن بعد أن استبدل المدافع الشاب أمام بيرنلي في مباراة الأحد.

وقت التدريبات. 👊 انضم إلينا في ميلوود لمشاهدة الاستعدادات النهائية قبل السفر إلى ميونخ! 💪🔴https://t.co/s0uLkWt3Zt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2019

فقد أشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن دانييل ستوريدج مهاجم الفريق كان يستعد لدخول الملعب بدلا من ساديو ماني، لكن ترينت أوضح للجهاز الفني أنه شعر ببعض الألم في ساقه، وبالفعل تمت استبداله على الفور كاجراء احترازي.