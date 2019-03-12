كلوب: سنسبب مشاكل لبايرن لم يسبق لهم مواجهتها هذا الموسم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن ميونيخ

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن منافسه بايرن ميونيخ لم يواجه أي خصم أقوى من فريقه هذا الموسم، وذلك قبل مباراة الفريقين المصيرية يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بايرن الآن في لحظة مختلفة بشكل واضح، هي لحظة إيجابية للغاية بالنسبة لهم. هم الآن يتصدرون جدول الترتيب وعادوا لتحقيق الانتصارات والمسار الصحيح. نحن أقوياء بما يكفي لمنحهم مباراة صعبة. الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو كيف يمكننا أن نسبب لهم مشاكل لم يسبق لهم مواجهتها في الموسم الجاري".

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وأضاف "بالطبع لديهم منافسين أقوياء، لكن إذا كنا في أفضل حالاتنا، يمكننا أن نكون استثنائيين. إذا نجحنا في لعب كرة قدم مناسبة، سيكون لدينا فرصة مناسبة لتخطيهم، وهذا كل ما احتاج إليه".

وواصل "لدي قدر من التفاؤل قبل مواجهة منافس قوي للغاية. هي مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات. لقد واجهنا مواقف مختلفة الموسم الماضي. تفوقنا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة وعلى روما بخمسة أهداف مقابل هدفين، ودائما ما يكون هناك خطراً خفياً".

وأتم "مع نتيجة التعادل السلبي، لا يكون أمامك سوى الفوز بالمباراة، وهذا ما نريده دائماً. في هذه الحالة يمكننا الانتصار بتحقيق التعادل الإيجابي أيضاً، لكن الأمر الواضح هو أنه يجب علينا تقديم مباراة جيدة. لم نحقق شيئاً بعد. هناك مباراة ثانية تبدأ مساء الأربعاء".

ليفربول بايرن ميونيخ

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