لاعب بايرن: سنواجه هجمات ليفربول المرتدة بحذر شديد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

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شدد جيمس رودريجز صانع ألعاب بايرن ميونيخ على أن فريقه يستعد بتركيز للحد من خطورة منافسه ليفربول خاصة في الهجمات المرتدة، وذلك قبل مباراة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وقال جيمس في تصريحات لموقع ناديه "علينا أن نقدم مباراة مثالية على أرض الملعب من أجل المضي قدمًا. ليفربول لديه لاعبون سريعون جدًا، فهم يشعرون بالراحة عندما يحصلون على المساحات. ولهذا السبب يتعين علينا أن نلعب بشكل قوي، ونقدم مباراة جيدة".

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وأضاف "انتهاء مباراة الذهاب في ليفربول بنتيجة 0-0 خطير! أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية. هجماتهم المضادة سريعة للغاية. لكن أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للوصول إلى الجولة التالية".

وعن تطور ليفربول في السنوات الأخيرة واختياره لأفضل لاعب أوضح "كلهم لاعبين رائعين، لا يمكنك التركيز على واحد فقط. كلهم ​​جيدون جداً ولهذا يجب علينا العمل معاً كمجموعة للتغلب عليهم والانتقال للدور المقبل".

وأتم المهاجم الكولومبي "أتوقع أن المشجعين في الملعب سيدعموننا كثيرا ويدفعونا للأمام، حتى نشعر بالثقة ونقدم كل ما لدينا".

ليفربول بايرن ميونيخ جيمس رودريجز

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