كلوب: لهذا السبب سنكون أكثر هدوءا من بايرن

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن ميونيخ

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيدخل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أكثر هدوءا من منافسه رغم النتيجة السلبية التي حققها الريدز بملعب أنفيلد.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

قال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن نقيم حالة اللاعبين البدنية أولًا. ستكون مباراة صعبة".

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وأضاف "عندما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قلت أن هذه النتيجة أفضل بالنسبة لنا مقارنة ببايرن، لأنهم سيرغبون في تغيير النتيجة في مباراة الإياب، بينما نحن سنكون أكثر هدوءا وسنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة".

وواصل "إنهم يمرون بفترة من التألق في الوقت الحالي، لقد حققوا الفوز بستة أهداف في المباراة الأخيرة ووصلوا إلى صدارة الترتيب في الدوري".

وأتم المدرب الألماني "أعد أننا سنبذل أقصى ما في وسعنا للوصول إلى الدور ربع النهائي".

ليفربول بايرن ميونيخ يورجن كلوب

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