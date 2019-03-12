كلوب: ركبة تشامبرلين سليمة.. ولكن علينا الانتظار لبعض الوقت

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول - مانشستر سيتي

بعث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة طمأنية لجماهير فريقه بشأن لاعبه المصاب منذ فترة طويلة، أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

وشارك اللاعب الإنجليزي لمدة 40 دقيقة في مباراة فريق الريدز تحت 23 سنة ضد ديربي كاونتي يوم الجمعة الماضي، وهي المباراة الأولى التي يخوضها اللاعب منذ شهر إبريل من العام الماضي.

وقال كلوب في تصريح لموقع ليفربول الرسمي: "لا داعي للقلق. الجيد في الأمر أن ركبته سليمة، كنا نتخوف من تعرض ركبته للإصابة مرة أخرى، ولكن هذا لم يحدث".

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وأضاف "خوض المباريات يختلف تمامًا عن المشاركة في التدريبات، وربما كان هذا هو سبب شعوره ببعض الآلام العضلية. لقد اتخذنا القرار بسحبه من الملعب مبكرًا قليلًا، ونشكر الرب لعدم حدوث أي مضاعفات بعد ذلك".

وأكمل المدرب الألماني: "لطالما قلنا أنه يحتاج للوقت للعودة للمشاركة في المباريات معنا. لكي أكون صريحًا، أنا لم أكن لأتحدث عن تشامبرلين ما لم يسألني أحد عنه، ولكن الجميع يسألونني عن حالته ويجب أن أخبرهم بحقيقة الأمر".

وأتم "الحقيقة هي أنه يظهر حماسًا كبيرًا في التدريبات ويبدو على خير ما يرام، ولكن التدريبات تختلف عن المباريات الرسمية بكل تأكيد. هو بخير، ولا يوجد ما يدعو للقلق، ولكن علينا الانتظار لبعض الوقت قبل أن يعود للمشاركة في المباريات مع الفريق بشكل طبيعي".

أليكس أوكسليد تشامبرلين يورجن كلوب ليفربول

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