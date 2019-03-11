بيان رسمي: إلغاء احتكار bein لبطولات آسيا في السعودية
الإثنين، 11 مارس 2019 - 22:20
كتب : FilGoal
أصدر الاتحاد السعودي بيانا أعلن خلاله تلقي خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخطره خلاله بإلغاء احتكار بث البطولات الآسيوية المختلفة في السعودية.
وأكد الاتحاد السعودي خلال بيانه أنه سيتم بث مباريات البطولات الآسيوية المختلفة داخل السعودية بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء.
وتذاع مباراة الهلال والدحيل على قناة السعودية الرياضية ويتولى فهد العتيبي التعليق على المواجهة.
كذلك تذاع جميع مباريات الأندية السعودية على أرضها في بطولات آسيا عبر قناة السعودية الرياضية.
وفيما يلي بيان الاتحاد السعودي بالكامل
📄| بيان صحفي:
الاتحاد السعودي يتلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار قنوات beln sport في المملكة pic.twitter.com/4foDLLhNSU— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 11, 2019
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