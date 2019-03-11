#ليلة_الأبطال - مؤتمر كوكي: علينا الحذر من يوفنتوس.. لم نتأهل بعد

الإثنين، 11 مارس 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

كوكي

شدد كوكي لاعب وسط أتليتكو مدريد على ضرورة الحذر عندما يلعب فريقه أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتليتكو مدريد الإسباني ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء غدا الثلاثاء بملعب أليانز.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كوكي: "يزعجني السؤال كثيرا عن كيف سنلعب أمام يوفنتوس، يجب أن نغلق المساحات في البداية وأن نلعب بحذر".

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وأضاف "نعلم أن كل شيء يمكن أن يحدث في مباريات دوري الأبطال وبالتأكيد يوفنتوس فريقا رائعا، ولكننا نريد أن نحقق نتيجة جيدة ونتأهل لربع النهائي، لذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة".

وأكمل "نعرف أن الملعب سيكون مشتعلا في المباراة ولكننا نلعب 11 لاعبا ضد 11 آخرين، علينا أن نلعب بشكل جيد من الدقيقة الأولى إلى أن نتأهل عقب اللقاء".

وحقق أتليتكو مدريد الفوز على يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

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