الداخلية يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا أمام المقاصة

تعادل الداخلية أمام ضيفه مصر للمقاصة سلبيا ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وواصل فريق الداخلية نزيف النقاط ليستمر في المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط إلى القسم الثاني.

أما مصر للمقاصة فصعد مؤقتا إلى المركز الرابع في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي أمام سموحة السبت المقبل.

وخاض الداخلية 26 مباراة في الدوري وارتفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنبي (24 مباراة) ونقطتين عن النجوم (22 مباراة).

واشتعل الموقف على مراكز الهبوط في الدوري بسبب فارق النقاط، فالفارق بين الداخلية صاحب المركز السادس عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر ثلاث نقاط فقط.

أما مصر للمقاصة ففقد نقطتين في سباق المنافسة على دخول المربع الذهبي إذ ارتفع رصيده إلى 39 نقطة (26 مباراة) ويأتي خلفه المصري بـ 38 نقطة (24 مباراة) والمقاولون العرب صاحب الـ 34 نقطة من (24 مباراة).