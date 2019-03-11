جوارديولا: علينا الحذر من شالكة.. لا أحد توقع ما حدث لريال مدريد وسان جيرمان

يحاول بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تعلم الدرس من خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة شالكة الشائكة.

ويحل شالكة ضيفا على سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة 2-3 في الذهاب.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أفضل هذه النتيجة عن نتيجة مباراة الذهاب في أنفيلد الموسم الماضي عندما خسرنا بنتيجة 3-0".

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث في هذه البطولة، علينا أن نبذل جهودا كبيرة من أجل العبور للدور التالي".

وأردف المدرب الكتالوني "قبل اسبوع لم يتوقع أحد ما حدث لريال مدريد وباريس سان جيرمان".

ريال مدريد انتصر على أياكس خارج ملعبه بنتيجة 2-1 لكنه خسر بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 1-4 وودع البطولة.

فيما فاز سان جيرمان على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة، قبل أن يسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف في باريس ويغادر المسابقة.

وواصل جوارديولا "ما حدث في المباراة الأولى من الممكن أن يحدث في الثانية، سنحاول أن نلعب مباراة مثالية ونفعل ما يتوجب علينا فعله من أجل التأهل".