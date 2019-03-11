جوارديولا: علينا الحذر من شالكة.. لا أحد توقع ما حدث لريال مدريد وسان جيرمان

الإثنين، 11 مارس 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - شالكه

يحاول بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تعلم الدرس من خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة شالكة الشائكة.

ويحل شالكة ضيفا على سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة 2-3 في الذهاب.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أفضل هذه النتيجة عن نتيجة مباراة الذهاب في أنفيلد الموسم الماضي عندما خسرنا بنتيجة 3-0".

أخبار متعلقة

فان دايك: إعطاء أي فرصة لمهاجمي بايرن = العقاب والتسجيل قبل ملاقاة ليفربول - ليفاندوفسكي يغيب عن مران بايرن جوارديولا: أشعر بأننا سنخسر بعض النقاط في الدوري الإنجليزي ولكن كوستا أبرز الغائبين عن قائمة أتليتكو لمواجهة يوفنتوس.. وحضور جودين رغم الشكوك

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث في هذه البطولة، علينا أن نبذل جهودا كبيرة من أجل العبور للدور التالي".

وأردف المدرب الكتالوني "قبل اسبوع لم يتوقع أحد ما حدث لريال مدريد وباريس سان جيرمان".

ريال مدريد انتصر على أياكس خارج ملعبه بنتيجة 2-1 لكنه خسر بملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 1-4 وودع البطولة.

فيما فاز سان جيرمان على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة، قبل أن يسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف في باريس ويغادر المسابقة.

وواصل جوارديولا "ما حدث في المباراة الأولى من الممكن أن يحدث في الثانية، سنحاول أن نلعب مباراة مثالية ونفعل ما يتوجب علينا فعله من أجل التأهل".

مانشستر سيتي شالكة بيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد تونس لـ في الجول: حتى الآن.. ساسي ينضم للمنتخب بعد مباراة الزمالك ضد حسين داي 14 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: أرسنال يريد مدافع أياكس 17 دقيقة | أوروبا
ريدناب: تركيز دفاع بايرن على ماني سيفيد صلاح 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يد - مجموعة سهلة لـ سموحة ومتوازنة لـ الأهلي في أبطال إفريقيا للكؤوس ساعة | رياضات أخرى
إل شرينجيتو: ميلينكوفيتش سافيتش يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيفية ساعة | أوروبا
هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك