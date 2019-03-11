الاتحاد السكندري: دعوة من مولودية وجدة لإقامة مباراة ودية بالمغرب.. ولم يتحدد الموعد

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالجهاز الفني بالاتحاد السكندري عن تلقي دعوة من نادي مولودية وجدة المغربي لإقامة مباراة ودية في المغرب.

وأوضح صلاح الدين أن الجهاز الفني لم يفكر في العرض خاصة أن النادي المغربي ترك للفريق السكندري تحديد الموعد.

وأشار مدير الكرة بالجهاز الفني للاتحاد إلى تحمل النادي المغربي كافة التكاليف المالية وإقامة وطيران والمصاريف الشخصية.

ومن جانبه كشف محمد مصيلحي رئيس النادي بأن العرض لم يصل رسميا من النادي المغربي، والأمر متروك للجهاز الفني وفقا لرؤيته الفنية واستفادة الفريق من اللقاء.

ويسعى الاتحاد السكندري للتفاوض من أجل الحصول على مقابل مالي من المباراة.