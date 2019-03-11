جوارديولا: أشعر بأننا سنخسر بعض النقاط في الدوري الإنجليزي ولكن

الإثنين، 11 مارس 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا

يعلم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي صعوبة تحقيق فريقه للفوز بمبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي وبالتالي التتويج باللقب في النهاية.

سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الإثنين: "أفضل أن نكون في صدارة الترتيب عن التواجد في المراكز التالية لأن الأمر يصبح بين أيدينا".

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وأضاف "أشعر بأننا سنخسر بعض النقاط بأقل عدد ممكن مع محاولة الحفاظ على الفارق مع ليفربول حتى المباريات الأخيرة، من أجل الحصول على فرصة حسم اللقب".

وواصل المدرب الكتالوني "نحن نلعب مباراة بمباراة، من الرائع أن نكون في هذا الوضع".

في مباريات الجولة 30 انتصر سيتي على واتفورد بنتيجة 3-1، وفاز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2.

ويستعد الفريقان لمواجهتي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف سيتي منافسه شالكة، ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ميونيخ.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول

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