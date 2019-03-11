الإسماعيلي يستبعد 6 لاعبين من قائمة مواجهة سموحة

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة سيدومير يانوفيسكي المدير الفني ستة من لاعبي الفريق من القائمة المقرر أن تواجه سموحة.

ويلعب الإسماعيلي أمام سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقرر سيدومير استبعاد كل من محمود متولي ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم للإصابة، وعبد الرحمن مجدي للإيقاف والصاعدان أيمن رجب حارس المرمى ومدحت فقوسة.

وضمت القائمة 19 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي

الدفاع: طارق طه - علاء عبد العظيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - ريتشارد بافور - أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي - إبراهيم عبد الخالق - محمود دونجا - محمد صادق - كريم بامبو - وجيه عبد الحكيم - محمد الضرف - محمد الشامي.

الهجوم: بنسون شيلونجو - أودا مارشال - يحيى زايد.