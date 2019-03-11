كشف محمود دونجا لاعب الإسماعيلي عن توقيعه للدراويش على بياض تمهيدا للانتقال الرسمي بداية من الموسم المقبل في حال موافقة الزمالك.

محمود دونجا النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وانتقل دونجا إلى الإسماعيلي معارا من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم الجاري مع أولوية البيع للدراويش.

وقال دونجا في تصريحات لـ FilGoal.com: "وقعت على بياض للإسماعيلي ولدي رغبة للعب للدراويش بداية من الموسم المقبل".

وتابع دونجا "أنا معار من الزمالك حتى نهاية الموسم، والأولوية للبيع للإسماعيلي في حالة دفع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون للزمالك".

وأضاف "في النهاية أترك الأمر لمجلس إدارة الإسماعيلي لإنهاء كافة التفاصيل مع الزمالك".

وأتم دونجا تصريحاته "لم أطلب رقم معين للحصول عليه مقابل التوقيع للإسماعيلي، وهذا ما أريد أن يعلمه الجميع".

وخاض دونجا مع الإسماعيلي 9 مباريات هذا الموسم في مسابقتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا منذ انتقاله في يناير الماضي.

وكان اللاعب قد خاض مباراة واحدة مع الزمالك هذا الموسم في كأس مصر.