فان دايك: إعطاء أي فرصة لمهاجمي بايرن = العقاب والتسجيل

رفع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول راية التحدي في وجه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

لم يتمكن أي لاعب في المسابقة أن يسجل أهداف مثل ليفاندوفسكي صاحب الثمانية أهداف حتى الآن هذا الموسم، ومن المرجح أن يتألق فان دايك، الذي عاد من الإيقاف في المباراة على ملعب أليانتس أرينا، ليواجه اللاعب البولندي الدولي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديع "عليك أن تكون على دراية بخصائص كل مهاجم تواجهه، كما أفعل أنا دائما، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون ذكيًا وجاهزًا بنسبة أكثر من ١٠٠٪؜. إذا كان يحاول الركض تجاهك، ومحاولة تجاوزك، يجب أن تكون مستعدًا لذلك أيضًا".

وأضاف الدولي الهولندي "لست بحاجة إلى إعطاء أي فرصة لهؤلاء المهاجمين لأنهم سيعاقبوك وسيسجلون".

وغاب ليفاندوفسكي عن تدريبات فريقه يوم الإثنين استعدادا لمباراة الأربعاء، فقد ذكر موقع بايرن أن المهاجم البولندي تدرب بشكل فردي في صالة الجيمانزيوم وغاب عن المران الجماعي.

وأوضح فان دايك "هناك دائما ضغط في أي ناد كبير. أنا أفضل اللعب مع الضغط أفضل من اللعب من دونه. أنا فخور للغاية لتمثيل جميع هؤلاء المشجعين، المدرب، مع هؤلاء اللاعبين الرائعين وارتداء قميص ليفربول في كل مباراة. اللعب مع الضغط هو دائما شيء جيد. أحب اللعب تحت الضغط".

ليفربول يدخل المباراة بعد فوزه على بيرنلي 4-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.