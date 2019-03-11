قبل ملاقاة ليفربول - ليفاندوفسكي يغيب عن مران بايرن

الإثنين، 11 مارس 2019 - 13:15

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

قبل يومين من ملاقاة ليفربول في مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا، غاب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن تدريبات فريقه استعدادا لمباراة الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي الذي انتهى به لقاء الذهاب.

وذكر موقع بايرن أن ليفاندوفسكي تدرب بشكل فردي في صالة الجيمانزيوم وغاب عن المران الجماعي.

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فيما غاب لظروف عائلية المهاجم توماس مولر الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

بينما تواصل غياب أرين روبن وكورنتين توليسو بسبب عدم التعافي من الإصابات.

كان بايرن ميونيخ قد انتزع صدارة الدوري الألماني، بفوزه العريض على ضيفه فولفسبورج 6-0، بملعب أليانتس أرينا، بالجولة 25 من المسابقة يوم السبت.

المباراة شهدت تخطي ليفاندوفسكي لـ البيروفي كلاوديو بيتزارو على لائحة أعظم الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة بتسجيل هدفين في اللقاء.

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ ليفربول

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