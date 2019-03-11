كوستا أبرز الغائبين عن قائمة أتليتكو لمواجهة يوفنتوس.. وحضور جودين رغم الشكوك

شهدت قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، عدة غيابات هامة.

دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس اصطحب 20 لاعبا في رحلة تورينو، استعدادا للعب إياب دور الـ16 للبطولة مساء الثلاثاء، بعد الفوز ذهابا 2-0.

وغاب المهاجم دييجو كوستا عن القائمة لإصابة عضلية، وهو نفس مصير زميله فيليبي لويس.

كما غاب لوكاس هيرنانديز لإصابة في الركبة، وتوماس بارتي بداعي الإيقاف.

في المقابل، حضر القائد دييجو جودين رغم عدم جاهزيته بنسبة 100% على المستوى البدني.

التشولو استدعى عدة أسماء شابة لتعويض الغيابات، فحضر المدافع فرانسيسكو مونتيرو، وثنائي الوسط ميكيل كارو وخواكين مونيوز، بالإضافة إلى حارس المرمى أليكس دوس سانتوس الذي سيخرج من القائمة على الأرجح.

أتليتكو يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، بالإضافة إلى الهزيمة بفارق هدف، حتى يضمن وصوله إلى ربع نهائي المسابقة التي ستقام مباراتها الختامية على ملعبه.

قائمة أتليتكو لمواجهة يوفنتوس:

حراسة المرمى: يان أوبلاك – أنطونيو أدان – أليكس دوس سانتوس

الدفاع: دييجو جودين – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – خوانفران توريس – سانتياجو أرياس – فرانسيسكو مونتيرو

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – رودري هيرنانديز – توماس ليمار – فيتولو – ميكيل كارو – خواكين مونيوز

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنخيل مارتين كوريا – ألفارو موراتا – نيكولا كالينيتش